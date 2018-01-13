Ve Arda İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, İstanbul'a geldi.. Arda Turan İstanbul'a gelirken yanında menajeri Ahmet Bulut ve kardeşi Okan Turan da vardı.

Arda Turan havalanında şu açıklamalarda bulundu, 'Çok mutluyum. Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hocamız Abdullah Avcı ve tüm Başakşehir taraftarlarına, ailesine teşekkür ediyorum. Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım.'

Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na gelen 125-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, ''İmparator Arda Turan'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.