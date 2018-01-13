« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ve Arda İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Ve Arda İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in, İspanya'nın Barcelona takımından 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan İstanbul'a geldi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, İstanbul'a geldi.. Arda Turan İstanbul'a gelirken yanında menajeri Ahmet Bulut ve kardeşi Okan Turan da vardı.

Arda Turan havalanında şu açıklamalarda bulundu, 'Çok mutluyum. Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hocamız Abdullah Avcı ve tüm Başakşehir taraftarlarına, ailesine teşekkür ediyorum. Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım.'

Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na gelen 125-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, ''İmparator Arda Turan'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Ve Arda İstanbulda İşte ilk sözleri

BarcelonaFutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ