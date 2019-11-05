VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl oluşurdu? (10. hafta)
Eski hakem Deniz Çoban, VAR'sız puan durumunu paylaştı. Ortaya şu anki lig tablosundan farklı bir görüntü çıktı.
VAR olmasaydı,10.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu? İşte o tablo:
Denizlispor +2
Gençlerbirliği +2
Kayserispor +2
Göztepe +2
Kasımpaşa +2
Fenerbahçe 0
Galatasaray 0
Beşiktaş 0
Trabzonspor 0
Alanya -2
A.Gücü -2
Başakşehir -2
Gaziantep -4
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor galibiyeti sonrası bu açıklamaları yapmıştı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle