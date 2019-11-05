Konyaspor'da beklenen karar! Yönetim duruma el atıyor...
Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Aykut Kocaman'ın arkasında olduğunu açıklayan yönetim, bu kez futbolcularla görüşme yapıp uyarılarda bulunacak.
Üst üste gelen kötü sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Konyaspor’da yönetim duruma el atıyor...
Fenerbahçe yenilgisinin ardından, 2. Lig ekibi Eyüpspor’a elenerek kupaya veda eden Yeşil-Beyazlılar’da yönetim teknik direktör Aykut Kocaman’ın arkasında olduğunu açıklayarak Gençlerbirliği müsabakasının önemine vurgu yapmıştı.
Ancak Gençlerbirliği karşısında yaşanan kayıp sonrası futbolcularla görüşme yapacak olan yönetimin uyarılarda bulunacağı ifade edildi.
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