VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu? (14. hafta)

Eski hakem Deniz Çoban, iki sezondur kullanılan VAR sisteminin devrede olmadığı takdirde lig sıralamasının nasıl şekilleneceği ile ilgili bir tablo hazırladı.

Çoban'ın paylaşımına göre VAR olmasaydı Gaziantep FK mevcut tablodan 4 puan geride olacaktı. Göztepe ve Kasımpaşa ise artı 3 puan ilave ile lige devam edecekti.



VAR olmasaydı, 14.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu? İşte sıralama;

Göztepe +3

Kasımpaşa +3

Kayserispor +2

Gençlerbirliği +1

Sivasspor 0

Galatasaray 0

Trabzonspor 0

Fenerbahçe 0

Beşiktaş -2

Alanyaspor -2

Ankaragücü -2

Başakşehir -2

Gaziantep -4

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