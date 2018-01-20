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Van Persie'den Türkiye'ye veda mesajı

Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a transfer olan Hollandalı golcü Robin van Persie, veda mesajı paylaştı.

DHA
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Sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve İstanbul'daki anılarından oluşan video paylaşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle bu güzel ülkede tecrübe sahibi olabildiğim ve güzel kalpli insanlarla tanışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İstanbul’u evim gibi hissettirdiğiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bu değerli ülkenin güzel insanlarına her şeyin en iyisini diliyorum, özellikle değerli Fenerbahçe taraftarlarına gelecekte takımla beraber istedikleri başarıya ulaşmalarını canı gönülden istiyorum."

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