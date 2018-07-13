Van Basten: "Neymar sportmen davranmadı!"
Hollanda'nın efsane futbolcusu Marco van Basten, Neymar'ın kendisini gülünç duruma düşürdüğünü söyledi.
Hollandalı efsane futbolcu, şu an FIFA'nın Geliştirme Şefi olan Marco van Basten, Reuters'e açıklamalarda bulundu. Konuşmanın merkezinde ise Brezilyalı yıldız Neymar vardı...
"Genel olarak ele aldığınızda, yaptığını tasvip etmediğimi söylemeliyim. Futbol oynarken elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve sportmen davranmalısınız. Neymar'ın yaptıkları bunlara hiç yardımcı olmadı."
"Eğer herkes sizin için bu tarz yorumlar yapıyorsa, ben ne yapıyorum diye düşünmelisiniz."
"Ne var ki, Neymar'ın yaptıkları diğer insanları eğlendirdi ve kupaya değişik bir hava kattı. Kendini gülünç duruma düşürmesi diğer insanların eğlenceli anlar geçirmesine sebep oldu."
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