Valverde, Barcelona'da kalıyor! Messi arka çıktı...
Barcelona, Kral Kupası finalinde Valencia'ya kaybeden koçlarının yanında olduğunu açıkladı.
İspanya'nın Marca Gazetesi, medyada oldukça fazla dile getirilen "Valverde gidecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten bir haber paylaştı.
Haberin detayında, Barcelona'daki yöneticilerin son birkaç gündür Ernesto Valverde'nin takımdaki geleceğini masaya yatırdığını ve tecrübeli teknik adamla yola devam etme kararı aldıkları belirtildi.
Başkan Josep Maria Bartomeu'nun Valverde'nin yanında olduğu yazılırken, takımın önemli parçalarından Lionel Messi, Gerard Pique, Jordi Alba ve Ivan Rakitic'in de hocalarıyla devam edilmesi yönünde görüş belirttikleri kaydedildi.
Barcelona Teknik Direktörü Valverde'nin, Katalan devindeki ilk maçına göz atalım...
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