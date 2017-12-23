Valencia, Villarreal'e teslim!

Mestalla Stadı’nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 1-0’lık skorla konuk ekip oldu. Karşılaşmada Villarreal’e 3 puanı getiren golü 24.dakikada Carlos Bacca kaydetti.
Öte yandan Valencia’da Simone Zaza 60, Villarreal’de ise Manuel Trigueros 83.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.
Bu sonucun ardından Villarreal 27 puana yükselirken, Valencia ise 34 puanda kaldı. Valencia bir sonraki mnaçını 6 Ocak’ta sahasında Girona ile oynayacak. Villarreal ise 7 Ocak’ta Deportivo’yu konuk edecek. (Ajansspor)