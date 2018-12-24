VakıfBank'tan 9. galibiyet
Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3 - 0 mağlup etti.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Melis Durul, Birgül Güler, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu(L) Dominika Sobolska, Işıl Öz (L) Ebru Bedir, Semra özer,
Vakıfbank: Zuhutıng, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Buket Gülüba, Kelsey Robinson, Ayça Aykaç (L), Milema Rasic, Gizem Örge Güner, Lonneke Sloetjes, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu
Setler: 20-25,16-25, 21-25
Süre: 81 dakika (30, 24, 27)
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