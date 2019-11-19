VakıfBank'ın konuğu Savino Del Bene! CEV Şampiyonlar Ligi...
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.
B Grubu'nda yer alan VakıfBank, Lokomotiv (Rusya), Nova KBM Branik (Slovenya) ve Savino Del Bene (İtalya) ile karşılaşacak.
2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 20 takım, dörderli beş grupta mücadele ediyor.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle