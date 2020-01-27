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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 21:48,Son Güncelleme:/

VakıfBank 3-0 PTT

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VakıfBank 3-0 PTT

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi.

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Güner, Kübra Çalışkan, Pınar Atasever)

PTT: Aslıhan Kılıç, Levya, Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Sinem Yıldız, Seda Aslanyürek)

Setler: 25-11, 25-19, 25-13

Süre: 67 dakika (22, 25, 20)

VakıfBank 3-0 PTT

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