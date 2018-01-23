Vagner Love idmana çıkmadı! Beşiktaş...

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Vagner Love ise akşam yapılan idmana çıkmadı.

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günün ikinci idmanını yaptı. Sabah spor salonunda aletli çalışma yapan turuncu yeşilli ekip, akşam idmanına topla ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünü ise futbolcular taktiksel idmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Mbilla katılmazken, sakat Maniatis ise takımdan ayrı çalıştı.

Ayrıca sabah idmanına çıkan Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, akşam idmanına çıkmadı. İzinli olduğu öğrenilen Vagner Love'un, Alanyaspor tesislerinde Beşiktaş ile transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.