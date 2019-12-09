Üzülsem mi, sevinsem mi?

Medipol Başakşehir, unutulmaz bir sona sahne olan maçta Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

KALECİSİNE GÜVENDİ

Bu maç bize şunu gösterdi; Stachkowiak gibi iyi bir kaleciniz varsa her rakipten puan alabilirsiniz. Dün Denizli, ona güvenerek oyunu kendi alanında kabul etti. Stachkowiak da ilk yarıda kaleyi bulan 5 şutu kurtardı.

KONTRATAK DERSi

Başakşehir, 54’te Visca ile 1-0 öne geçti. Denizli, 60’ta şahane bir kontratak sonucu Barrow’la eşitliği yakaladı.

NEREDESiN CRIVELLI?

Cezalı Crivelli ile Mahmut, Skrtel ve Gulbrandsen’den yoksun Başakşehir, özellikle Crivelli’yi çok aradı. Yerine oynayan Ba, 2 gol kaçırdı.

İRFAN BAŞKA BİR SEVİYE

İrfan Can, başka bir seviyenin futbolcusu... Dün yine sıradışı pasları ve çalımlarıyla sahnedeydi. 18. dakikada attığı şutun direkten dönmesi takımı adına büyük şanssızlıktı.

NE YAPTIN BARROW!

Şık bir gol atan Barrow un son anlarda topu direğe nişanlaması, Başakşehir’in şansı oldu.

Başakşehir, topla oynamada yüzde 68’e 32 üstünlük sağladığı maçta 5’i isabetli 18 şut attı.

3 maç sonra ilk kez puan kaybeden Başakşehir dün 510 başarılı pas yaptı. Denizli’deise bu rakam 188.

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