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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Üzülmez: "Zirveler soğuk ve rüzgarlıdır"

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Üzülmez: "Zirveler soğuk ve rüzgarlıdır"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, şu an zirvede olduklarını belirterek, "Eğer o soğuk ve rüzgarlı zirvede sağlam durmazsak ve kendimize inanıp güvenmezsek sıkıntı yaşarız." dedi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sıralamaya baktıklarında hedefte olan takımın Çaykur Rizespor olduğunu söyledi.

Özelikle iç sahada oynadıkları maçlarda kaybettikleri çok basit puanlar olduğunu ifade eden Üzülmez, "Bunlar bizi üzüyor. Genele baktığımız zaman zirvedeyiz. Özellikle son oynadığımız Adanaspor maçında bize karşı çok farklı motivasyon içerisinde olan takımlar var. Her şeye rağmen kazanmamız gereken maçlardı bu maçlar. Deplasmandaki başarımızı iç saha maçlarında gösteremedik. Oyuncularımız da üzgün. İç saha maçlarındaki puan kayıplarından dolayı onlar da biraz mantalite anlamında yorgun olmaya başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez, milli maç arasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Milli maç arasında bu mantaliteyi ortadan bir şekilde kaldırıp İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Zor bir lig. Ben kendi takımımla ilgili her zaman öz eleştiride bulundum ama çok fazla polemik de yaratmak istemiyorum. İki maç kazanan takımların kendilerini şampiyon ilan etmesi, en iyi futbolu kendilerinin oynadığını söylemesi açıkçası bizleri üzüyor. Biz her rakibimize saygı duyduk. Kendi içimizde en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi ve anlayışı içerisinde şimdiye kadar getirdik. Türkiye'de son 13 maçta bir mağlubiyet alan üç takım var. Bunlardan birisi de Çaykur Rizespor'dur. Biz başarılı olmamıza rağmen mütevazı bir şekilde önümüze bakmaya çalışıyoruz."

Her şeye rağmen Çaykur Rizespor'un hedeflerinin belli olduğunu kaydeden Üzülmez, "Bu hedefler doğrultusunda sonuca ulaşacağız. Kalan altı haftada en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda zirvedeyiz. Sezon sonunda bu takım ligi zirvede bitirecektir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e sürpriz takımların çıkacağını savunan Üzülmez, şunları kaydetti:
"Zirveler soğuk ve rüzgarlıdır. Şu an zirvedeyiz. Eğer o soğuk ve rüzgarlı zirvede sağlam durmazsak ve kendimize inanıp güvenmezsek sıkıntı yaşarız. Alttan gelen takımların da çok avantajlı olduğunu geçmiş dönemlerde ve yıllardaki yarışın içerisinde olan kişiler bilir. Geriden gelenler avantajlı olabilir. Biz o avantajı kimseye vermeyeceğiz. Biz buraya gelirken hak ederek ve inanarak geldik. Zirveye göz koyan takımlar var. Bu lig sezon sonuna kadar 4-5 takım içerisinde gidip gelecektir."

Üzülmez, Süper Lig'e çıkacak takımların 62-63 puanını pek geçemeyeceğini sözlerine ekledi.

ÜMİT KURT: "ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ"

Defans oyuncusu Ümit Kurt ise milli takım arasını iyi değerlendireceklerini belirterek, "Geçmişe bakmanın bir önemi yok. Önümüzde çok kritik maçlar var. Bizim için zorlu bir süreç başlıyor. Bu süreç zarfında en az kayıpta bitirip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Sonuçta lideriz. Bunun bilincindeyiz. İyi bir kadroya, teknik ekibe ve camiaya sahibiz. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız. İstanbulspor maçıyla bir seriye başlayıp önümüzdeki haftalarda şampiyonluğumuzu ilan etmek
istiyoruz. Kaliteli bir takımız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, yeşil-mavili ekip, Üzülmez yönetiminde İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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