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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.04.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Üzülmez: "Muriç, cebimizi doldurmaya başladı"

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Üzülmez: "Muriç, cebimizi doldurmaya başladı"

Spor Toto 1’inci Lig’de bitime 4 hafta kala liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez, kalan haftalarda elde ettikleri avantajı kaybetmemek istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, hafta sonu karşılaşacakları Denizlispor’un kalite futbolculara sahip olduğunu ve kendilerini zor bir deplasman maçının beklediğini söyledi. Kalan maçlarda elde ettikleri avantajı kaybetmek istemediklerini ifade eden Üzülmez, "Maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin maçlarına bakmaksızın yolumuza devam etmeye çalışacağız. Oyuncularım elinden gelen gayreti sahada ortaya koymaya çalışıyorlar. Son haftalara girilirken elde ettiğimiz avantajı rakiplerimize vermeden, yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek için mücadele edeceğiz. Hem fiziksel hem de taktiksel olarak başardıklarımız bizi bu noktalara getirdi. Kalan haftalarda da aynı ciddiyetle mücadele edip Çaykur Rizespor’u hak ettiği başarıya ulaştıracağız" dedi.

"MURİÇ, CEBİMİZİ DOLDURMAYA BAŞLADI"

8 hafta süren gol orucundan sonra son iki haftada 4 gol atan Vedat Muriç’in performansını değerlendiren Üzülmez, şöyle konuştu:

"Vedat, 8 hafta cepten yedi. Şimdi ise yine cebimizi doldurmaya başladı. Çok karakterli ve bizim çok inandığımız bir oyuncu. Gol atamadığı maçlarda da takıma önemli katkıları verdi. Bu haftalar Vedat’ın öne çıkması gereken haftalardı ve o da üstüne düşeni yapıyor. Sadece attığı gollerle değil saha içerisinde de mücadelesi ile doğru işler çıkarıyor. Gol atamadığı maçlardan sonra üzüntü yaşıyordu ancak son haftalarda bu sorunu aştı ve takıma pozitif yansımaları oldu"

"KALAN HAFTALARDA HAKEMLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR"

Eskişehirspor maçında, 14 hafta sonra penaltı kazandıkları hatırlatan Üzülmez, "Eskişehirspor maçında kazandığımız penaltı bana göre çok net bir penaltıydı. Bizim saha içerisinde yapacağımız mücadeleden başka bir beklentimiz ve isteğimiz yok. Kalan kritik haftalarda da hakemlere büyük işler düşüyor. Çünkü bu saatten sonra yapılacak en ufak hatalar bile takımların canını fazlasıyla yakar" diye konuştu.

Üzülmez, bundan sonra sakat olan veya oynamayan futbolculardan çok, sahaya çıkan futbolcuların konuşulması gerektiğini belirterek "Kim hazırsa o hafta sahaya onlar çıkıyor. Takım içerisindeki her oyuncu bizim için değerlidir. Kalan haftalarda takımın menfaati doğrultusunda kime görev verirsek, o futbolcuların ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.









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