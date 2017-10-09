Üzülmez hızlı başladı! Isıracağız...

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çıktığı ilk idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Mustafa Denizli ile Çaykur Rizespor'da görev yaptığını hatırlattı.

Görev yaptığı altı aylık süre içerisinde güzel şeyler yaşadıklarını dile getiren Üzülmez, temennisinin aynı başarıları tekrarlamak olduğunu söyledi.

Üzülmez, Çaykur Rizespor'un, çok önemli bir camia olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesis ve sahalara bakınca bu takımın yeri Süper Lig. Şartlar ve bazı sebepler nedeniyle bir alt ligde mücadele ediyoruz. Hedeflerimiz belli. Bu takım nasıl ilk 4 hafta düşünce ve mantalitesini sahaya yansıttıysa bizim de düşüncemiz aynı mücadele eden takımı sahaya yansıtmak. Kendimize güveniyoruz. Bu güven olmasa zaten burada olmazdık. Bu bölgenin insanıyım. Oyuncularla birlikte kenetlenmeyi sağlayıp takım ruhunu ortaya çıkarıp Çaykur Rizespor'u istediğimiz yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Bazı kesimlerce söylenen "Bu takım rahat şekilde, açık ara çıkar. Bu takım her maçı kazanır." düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Üzülmez, "Bu düşünceler futbolda kabul etmeyeceğim düşüncelerdir. Evet, kazanırız, şampiyon oluruz ama mücadelemiz ile bunun karşılığını verirsek başarılı oluruz. Mücadele etmez, üretmez, birbirini sevmezseniz, bir takım ruhu ve bütünlüğünü ortaya çıkaramazsanız başarılı olamazsınız. Rehavet verici söylemlerden kaçınmalıyız. Rizespor iyi takımdır ama iyi mücadele ederse kalitesini ortaya koyar." diye konuştu.

"Benim için mücadele eden takım önemli"

Üzülmez, mücadele olmayan yerde başarının gelmeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Isıran bir takım olmak istiyoruz. Bu kadar tecrübeli bir takım hedefe giden yolda bu kadar gol yerse sıkıntılar yaşarsınız. Saha içerisinde bütünlüğü sağlayamazsak biz de sıkıntı yaşarız. Saha içerisinde bütünlük arz eden bir takım görüntüsü vermeliyiz. Belki ofansif anlamda çok gol atamayabilirsiniz ama benim için mücadele eden takım önemli. Yetenekli olsanız da hırsınızı sahaya yansıtamazsanız başarılı olamazsınız. Çalışarak, inanarak, mücadele ederek bu takımı bir yerlere getirmemiz gerekiyor"

Camiayı tanıdığını anlatan Üzülmez, "Takımda ise tanıdığımız, tanımaya çalıştığımız oyuncular var. Belli bir zamana ihtiyacımız var ama Samsunspor karşısında da en doğru takımı ortaya koymamız gerekiyor. Çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmaya çalışacağız ama biraz oyun mantalitemizi kabul ettirebilmek için zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, görevden ayrılan Hikmet Karaman ile bir süre görüşerek bilgi alışverişinde bulunduğunu, onun bıraktığı bayrağı daha ileri taşımak için çaba harcayacağını sözlerine ekledi.

Üzülmez'in yardımcılıklarını Ümit Şahin, Atilla Gerin, kaleci antrenörlüğünü Hakan Yurtvermez yapacak.

Bu arada Üzülmez yönetiminde ilk antrenmanına çıkan yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların idmanda neşeli olduğu gözlendi.

Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle takımdan yaklaşık 4 ay uzak kalan sol bek Dhurgham İsmail ilk kez antrenmana çıktı. Iraklı oyuncu fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.