Usta: Herkes umudunu korusun

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulüpte yapılan bayramlaşma töreninin çok kalabalık bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "İnsanlar yeni sezon için umutlular ve o umudu hep taze tutmak istiyorlar. Bütün Trabzonsporluların böyle bir beklentisi var. İyi bir gündü. Bütün Trabzonsporluların bayramını tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve ihtiyaçları doğrultusunda takviye yapmak istediklerini anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Taraftar gözüyle bakıldığında, elbette oradan bakış farklı oluyor. Diğer taraftan daha farklı oluyor. Çok gün kalmadı ama onlara şu mesajı vermek isteriz ki; ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekenin en iyisini imkanlarımız ölçüsünde yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Kim var kim yok demek istemiyoruz. İsimler bizde de elbette gündeme geldi ama her gün yeni bir senaryo, geldi, gitti, uçakta, indi, bindi... İş o kadar deforme oldu ki biz artık daha fazla bunun üzerine gitmek istemiyoruz. Bugünlerde en iyisini yapmaya çalışacağız. Artık transferde isim üzerinden, 'şu oldu' ya da 'olacak' demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz. Çok büyük aksilik olmazsa da herhalde yapacağız."