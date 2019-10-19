Üsküdarlı Beşiktaşlılar Serdal Adalı'ya destek gecesi düzenledi
Üsküdar Beşiktaşlılar Derneği önceki akşam Bridge Restaurant'ta 200 kongre üyesinin katılımıyla Serdal Adalı'ya destek gecesi düzenledi.
Üsküdar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İlhami Zülfikaroğlu, Büyük Beşiktaş için kulübün menfaatleri doğrultusunda destek verdikleri Serdal Adalı'nın başkan olacağına inandıklarını söyledi.
Çok sayıda iş ve spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede şampiyonluk marşları söylendi.
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