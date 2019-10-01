Ünlü Japon futbolcu Honda Twitter'dan kendine kulüp arıyor!
Ünlü Japon futbolcu Keisuke Honda kendisine sosyal medya hesabından takım arıyor.
Son olarak Avustralya ekiplerinden Melbourne City'den forma giyen 33 yaşındaki Keisuke Honda, Twitter'dan kendisine kulüp aradığını yazdı.
Hiçbir takımla sözleşmesi bulunmayan Japon futbolcu, Twitter üzerinden önce Manchester United'a, ardından da eski kulübü Milan'a çağrıda bulundu.
Keisuke Honda, Twitter üzerinden önce Manchester United'a attığı mesajda, "Bana bir teklif verin. Paraya ihtiyacım yok ama mükemmel bir takımda, mükemmel futbolcularla oynamaya ihtiyacım var'' ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu daha sonra ise eksi takımı İtalyan ekibi Milan'a çağrıda bulunarak, 'Her zaman size yardım etmek istemişimdir. İhtiyacınız olduğunda beni arayın' yazdı.
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