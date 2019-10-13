Ünal Karaman'ın vazgeçilmez 7'si!
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, 13 maçlık periyotta 21 farklı isimden faydalandı. 13 maça da ilk 11’de başlayan Uğurcan Çakır tüm müsabakalarda 90 dakika süre alarak, bin 170 dakika sahada kaldı.
Filip Novak, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Joao Perreira, Alexander Sörloth ve Abdülkadir Parmak da Karaman’ın tüm maçlarda oynattığı isimler oldu. Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz ve sakat Onazi şans bulamadı.
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