Ünal Aysal'dan '700 bin Euro' açıklaması! Sneijder...
Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Wesley Sneijder'in transferinde ağabeyi Jeffrey'e 700 bin Euro'ya para verdiği iddialarını yalanladı.
Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in transferi konusunda ağabeyi Jeffrey'e para verdiği yönünde bazı gazetelerde yayınlanan haberlere için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"9 Şubat 2018 günü Takvim ve Sabah gazetelerinde yer alan Ünal Aysal yönetiminin 2013 de transferini gerçekleştirdikleri Sneijder’in ağabeyi Jeffrey’e 700 bin Euro ödediği haberi tamamen asılsız olup kamu oyunu yanlış yönlendirmek amaçlı yayınlanmıştır. 2011-2015 döneminde kulüp tarafından resmen açıklanmayan hiçbir futbolcu ve menajer ödemesi yapılmamıştır."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle