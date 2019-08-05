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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.08.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Umut Nayir Göztepe yolunda

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Umut Nayir Göztepe yolunda

Transferde son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan stoper Bubacarr Sanneh'i kiralayan Süper Lig ekibi Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu eski oyuncusu Leo Schwechlen'le de her konuda anlaşırken, gözler golcü transferine çevrildi.

Leo'ya bu hafta imza attıracak Göztepe, Medipol Başakşehir'den Mevlüt Erdinç'in yanı sıra Beşiktaş'tan eski golcüsü Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın golcü istemesi üzerine harekete geçen Başkan Mehmet Sepil'in Mevlüt ya da Umut'tan birini kadroya dahil edeceği bildirildi.

Göztepe'de 2016-2017 sezonunda görev yapan ve attığı gollerle takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Umut'un İzmir'e gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi. Geçen sezon Bursaspor'a kiralanan deneyimli forvetin Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki forveti bir sezon daha kiralayacağı vurgulandı. Ankaragücü'nde futbola başlayıp Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'da görev yapan Umut, yine kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de Play-Off dahil 29 müsabakaya çıkıp 13 kez fileleri havalandırdı. Umut geçen sezon Bursaspor'da 26 maçta 4 gol attı.

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