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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
01.12.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Umut Nayir, Beşiktaş dergisine konuştu!

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Umut Nayir, Beşiktaş dergisine konuştu!

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, siyah-beyazlı takımda kalıcı olmak istediğini söyledi.

Beşiktaş dergisinin aralık sayısına konuşan Umut Nayir, bu sezonki hedefinin siyah-beyazlı formayla kendini göstermek olduğunu ve bunu başardığını belirterek, "Takımda kalıcı olabilmek, Avrupa'daki başarılarda pay sahibi olabilmek ve milli takımda forma giyebilmek şu an kısa vadedeki hedeflerimden bazıları." ifadelerini kullandı.

Saha dışında da kısa vadeli hedeflerinden birinin üniversite eğitimini tamamlamak olduğunu kaydeden Umut, "Futbol ile iç içe gittiği için bazen süreci tamamlamakta, sınavlara girmekte zorlandığım oldu ve okul uzadı ama en kısa sürede bitirebilmek, neticesinde özellikle spor hukuku alanında uzmanlaşabilmek ilk amaçlarımdan." yorumunu yaptı.

Hem profesyonel futbol oynayıp hem de üniversitede eğitim görmenin zor olduğunu anlatan Umut, şu görüşlere yer verdi:

"Çünkü ülke şartlarında buna uygun bir düzen yok. İnsanların ve özellikle öğrenci kardeşlerimin bu konudaki hassasiyetlerini anlayabiliyorum. Benim futbolculuk kariyerim, lise zamanlarımda amatör yerine profesyonel olarak başlasaydı belki de eğitim hayatım böyle olmayacaktı. Bunun çözümünü bulabilecek yetkili makamlarımız var ve sporcuların eğitimli biçimde yetişebilmesi için onların desteklerine ihtiyacımız var. Avrupa ve ABD'de burslu eğitim ile doğru sporcu yetiştirme programının burada da uygulanması en büyük hayallerimden. Çünkü burada ya sporu ya da eğitimi seçmek zorunda kalıyorsun."

"İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz." sözünü çok sevdiğini vurgulayan Umut Nayir, "Beşiktaş ile özdeşleşmesi de harika. Sporcular olarak çok geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için insanları iyiye, doğruya yönlendirebilir; insanların, derneklerin, vakıfların sesi olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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