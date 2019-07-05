Umut Güner göreve geri döndü! Fikret Orman...
Orhan Ak krizi sonrası istifasını sunan Umut Güner'in göreve geri döndüğü öğrenildi.
Spor Arena Özel | Beşiktaş'ta transfer komitesi başkanı Umut Güner, görevine geri döndü.
Galatasaray ile özdeşleşen Orhan Ak’ın teknik heyete katılması sebebiyle istifasını sunan Güner'i başkan Fikret Orman'ın ikna ettiği öğrenildi.
Güner'in geri dönüşüyle birlikte siyah beyazlılarda transferde hareketliliğin artması bekleniyor.
Unutulmaz isimler Beşiktaş Müzesi'nde;
Siyah-Beyazlılar’ın, Mayıs ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul’da yeniden yönetime seçilen Umut Güner, faks yoluyla istifasını iletmişti.
Kesintisiz olarak 3 kez Beşiktaş’ın başkanlığına seçilen Fikret Orman’ın listesinde yer alan Güner, transferleri başkanın ve Serdal Adalı’nın yapacağını öğrendiği görev dağılımı toplantısında tepki göstermişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle