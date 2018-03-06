Ümraniyespor' tepetaklak! Zirve çelmesi
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Gazişehir Gaziantep maçı 2-0 kazandı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Koray Gençerler , İbrahim Bozbey , İlker Takpak
Gazişehir Gaziantep: Stachowiak , Yasin , Ahmet Kesim , Gökhan , Mehmet Erdem , İsmail , Tugay , Adama Ba (Himmet dk. 70 ), Okan (Prince dk. 56), Özgür Can (Webo dk. 82 ), Del Vale
Yedekler: Necati, Özgür Özkaya, Sinan, Murat, Samican, Serdar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ümraniyespor: Metin , Appindangoye , Merhan , Mücahit (Emircan dk. 81 ?), Tarık , Bulut (Timur 46. dk ), İbrahim , Cleyton (Bahadır dk. 67 ), Samet , Rangelov , Serdar Özbayrak
Yedekler: Burak, Mustafa, Mehmet Sedef, Andreas
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Del Valle (dk. 15), Özgürcan (dk. 20) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Rangelov, Tarık, Serdar, Mücahit (Ümraniyespor), Tugay, Prince (Gazişehir Gaziantep)
Maçtan dakikalar
15. dakikada Del Valle kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada sağdan yapılan ortada Özgürcan gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
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