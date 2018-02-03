Ümraniyespor fırtınası!
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Hakan Ceylan , Gökmen Baltacı , Kemal Elmas
Ümraniyespor: Burak Öğür , Oğuz Ceylan , Appindangoye , Merthan Açıl , Mücahit Albayrak , Bulut Kaya , İbrahim Akdağ , Vasilogiannis (Tarık Tekdal dk. 90+2 ?), Cleyton (Bahadır Taşdelen dk. 56 ), Emircan Altıntaş (Serdar Özbayraktar dk. 78 ), Rangelov
Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Timur Temeltaş, Mehmet Sedef, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan, Kerem Az
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat , Onur Akbay , Emre Can Coşkun , Didi , Renan Diniz (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Bekir Yılmaz , Tevfik Altındağ , Digao (Uche dk. 66 ), Roni , Oğuz Han Aynaoğlu (Abdulaziz Solmaz dk. 82 ?), Bahattin Köse
Yedekler: Hayrullah Akyüz, Berkan Yıldırım, Mustafa Sevgi, Alpay Koçaklı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Vasilogiannis (dk. 76) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Emre Can Coşkun, Roni, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (Adanaspor) Emircan Altıntaş, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1 Önceki1
|Ümraniyespor
|20
|18
|41
|2Önceki2
|Çaykur Rizespor
|20
|15
|38
|3Önceki3
|Ankaragücü
|19
|10
|35
|4Önceki4
|Giresunspor
|19
|8
|31
|5Önceki9
|Gazisehir Gaziantep
|20
|13
|29
Maçtan dakikalar
45. dakikada İbrahim’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Vasilogiannis’in kaleciyle karşı karşıya kalarak, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. İkinci pozisyonda kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.
62. dakikada Oğuz Ceylan’ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Rangelov’un önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rangelov’un pasını aktardığı Vasilogiannis’in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
76. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim Akdağ’ın pasında Emircan, Vasilogiannis’in önüne indirdi. Vasilogiannis’in ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur’un pasında ceza yayı üzerinde Roni’nin yaptığı vuruşta Merthan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
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