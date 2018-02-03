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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Ümraniyespor fırtınası!
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Sıradaki Haber: Premier Lig'de 10 bininci maç heyecanı

Futbol
03.02.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Ümraniyespor fırtınası!

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Hakan Ceylan , Gökmen Baltacı , Kemal Elmas

Ümraniyespor: Burak Öğür , Oğuz Ceylan , Appindangoye , Merthan Açıl , Mücahit Albayrak , Bulut Kaya , İbrahim Akdağ , Vasilogiannis (Tarık Tekdal dk. 90+2 ?), Cleyton (Bahadır Taşdelen dk. 56 ), Emircan Altıntaş (Serdar Özbayraktar dk. 78 ), Rangelov

Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Timur Temeltaş, Mehmet Sedef, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan, Kerem Az

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat , Onur Akbay , Emre Can Coşkun , Didi , Renan Diniz (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Bekir Yılmaz , Tevfik Altındağ , Digao (Uche dk. 66 ), Roni , Oğuz Han Aynaoğlu (Abdulaziz Solmaz dk. 82 ?), Bahattin Köse

Yedekler: Hayrullah Akyüz, Berkan Yıldırım, Mustafa Sevgi, Alpay Koçaklı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Vasilogiannis (dk. 76) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Emre Can Coşkun, Roni, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (Adanaspor) Emircan Altıntaş, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
1 Önceki1 Ümraniyespor201841
2Önceki2 Çaykur Rizespor201538
3Önceki3 Ankaragücü191035
4Önceki4 Giresunspor19831
5Önceki9 Gazisehir Gaziantep201329
Puan durumu

Ümraniyespor fırtınası

Maçtan dakikalar

45. dakikada İbrahim’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Vasilogiannis’in kaleciyle karşı karşıya kalarak, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. İkinci pozisyonda kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

62. dakikada Oğuz Ceylan’ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Rangelov’un önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rangelov’un pasını aktardığı Vasilogiannis’in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim Akdağ’ın pasında Emircan, Vasilogiannis’in önüne indirdi. Vasilogiannis’in ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur’un pasında ceza yayı üzerinde Roni’nin yaptığı vuruşta Merthan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

 

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