Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ile Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda çeyrek final mücadelesi devam ediyor. Kupada çeyrek finale yükselebilmek için performans gösterecek olan her iki takım, daha önce hazırlık maçında karşılaşmış ve Fenerbahçe bu karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmıştı. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ile kupada heyecan devam ediyor. Ersun Yanal yönetimiyle devre arası çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda galibiyet için sahada olacak. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler
ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk mücadelesinde Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 17 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da canlı izlenebilecek olan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede, Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar yardımcılıkları üstlenecek.
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.
Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
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