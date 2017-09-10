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Ümraniyespor evinde güldü

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta İstanbulspor maçtan 1-0 yenik ayrıldı

AA
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TFF 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 89 Samet Asatekin), Serdar Özbayraktar (Dk. 72 Drole), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton (Dk. 59 Bahadır Taşdelen), Merthan Açıl, Emircan Altıntaş

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Bougouhi), Zafer Şensoy (Dk. 46 İbrahim Halil Çolak), Ali Dere (Dk. 79 Şaban Genişyürek)
Gol: Dk. 51 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 78 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Anadolu KulüpleriÜmraniyespor İstanbulsporTFF 1. Lig
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