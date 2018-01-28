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Ümraniye deplasmanda Boluspor'u yendi

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

AA
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Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Akabueze, Melih Okutan, Furkan Şeker (Dk. 87 Guido Koçer), Andre Santos (Dk. 71 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Cengiz Umut Meraş
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 88 Serdar Özbayraktar), Bulut Kaya, Rangelov (Dk. 90+4 Samet Asatekin), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Oğuz Ceylan, Cleyton, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş
Gol: Dk. 73 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Alim Öztürk (Boluspor), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 86 Merthan Açıl, Dk. 90+1 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)

TFF 1. LigAnadolu Kulüpleri

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