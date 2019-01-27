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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.01.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Ümit Özat'tan istifa sinyali

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Ümit Özat'tan istifa sinyali

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor sahasında konuk ettiği Osmanlıspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Yeşil-Beyazlı ekibin tecrübeli Teknik Direktörü Ümit Özat değerlendirmelerde bulundu.

Özat yaptığı değerlendirmede, “Giresunspor önemli bir camia ama bir takım şeylerde ortak kararlar almazsak çok uzun süre duracağımızı düşünmüyorum. Çünkü ben buraya başarılı olmak için geldim” dedi.

Osmanlıspor’un tamamıyla kendilerinden üstün oynadığını belirten Özat, futbolcuların hazır olmadığını söyledi.

Maçın değerlendirecek bir yanı olmadığını ifade eden Özat, “Maçtan önce hem sayısal olarak, hem de fiziksel olarak hazır olmadığımızı ifade ettim. 6 ay boyunca oyun oynamayan futbolcumuz var biri Renan biri Tenase. Oynatsan bir dert oynatmasan bir dert, oynatmadan nasıl hazırlayacaksın ki zaten oynasalar bu tarz oyuncuları bu lige getiremezdin. Onun dışında Mehmet Taş, Adama Ba, Aykut 2 ay sonra ilk defa takımın yarısının hazır olmadığı bir ortamda bu mücadeleyi göstermeleri bile benim için olumluydu” dedi.

“Kendimizi kandırmamamız lazım çok çalışmamız lazım” diyen Özat, oyuncuların kendini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Her zaman hocaların kötü olmadığını, futbolcularında bir ders çıkartması gerektiğini vurgulayan Ümit Özat, “Bugün üçüncü hoca gelmiş yarın artık oyuncunun sığınacağı bir bahane kalmamış, hep hocalar kötü olamaz oyuncunun da buradan ders çıkartması lazım. Bu sene hedefin yüksek olması mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Bizim en az 5 oyuncuya ihtiyacımız var” diyen Özat şöyle devam etti:

“Bugün yayıncı kuruluşa stoper, bir kenar oyuncusu ve forvet ihtiyacımız olduğunu söylemiştim ama Renan’ın arka adalesinde yırtık olduğunu görünce belki iki stoper lazım. Çünkü aldığımız Mahmut Boz’un çapraz bağları koptu sezonu kapattı, Ferhat’ın en az bir ay olmadığını, Renan’ında yaklaşık bir o kadar olmayacağını düşünürseniz bu anlamda hem fiziksel olarak, hem de sayısal olarak eksikliklerimizin olduğu bir gerçek.”

Başkan Sacit Ali Eren ile bir araya gelerek değerlendirme yapacağına değinen Özat, ayrılacak olanlar varsa bir an önce ayrılması, gelecek olanlar varsa da bir an önce gelmesi gerektiğin söyledi.

“Şunu gördüm ki burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da bende gideceğim” değerlendirmesinde bulunan Özat, ”Sevdiğim insanlar vardı ben buraya gelirken ama burada anladığım kadarıyla kendisine dokunulmayan, dokunulmamasını isteyen belli bir düzeni kurup buranın yetkili olmaya çalışan bir grup var. Bu bir gerçek bunu inkar edemezsiniz. Önceliğimiz Giresunspor olduğuna göre zaten şampiyonluk için gerekli şartlar yok hani play-off oynar mıyız diye düşünüyordum ama bugün baktığımız zaman gerekli altyapının hazır olması lazım. Bu seneyi o kırmızı bölgeden ayrılacak şekilde puan alıp ona göre doğru yapılanma yapılması lazım yoksa baktığımda son 6 yıldır Giresunspor bu ligde belki de en zayıf kadro bu sene kurulmuş” diye konuştu.

5 yıldır Süper Lig’de çalıştığını ama 1. ligi de takip ettiğini kaydeden Ümit Özat, şöyle konuştu:

“Alınan oyunculara bakıldığında Tanase ile Renan benden önce söz kesilen oyunculardı. Geldiğimde de bunların bu takıma oyucu olarak katkı sağlayacağını ama fiziksel olarak ne durumda olduklarını bilmediğimi bunların zaman alacağını ifade ettim. Berkan, Mahmut Boz ve Teyfik geldi orada baktığımız zaman Berkan’ın çok hazır olduğunu düşünmüyorum orada en yerinde transfer Teyfik ama onunda bugün olmaması bizim için bir handikaptı. 5 yıldır Süper Lig’de çalışıyorum ama buranında oradan bir farkı yok takip ediyoruz. Gerçekten son altı yılın kurulmuş en zayıf kadrosu. Başkandan rica ettim. Benimde inandığım oyuncularımı almam lazım. Benim bütün amacım başkanım bize ve takıma olan güvencini boşa çıkartmamak şu seneyi kazasız belasız tehlike bölgesinden atlatabilmek.”

Ortak karar alınmazsa çok uzun süre kalacağını düşünmediğini ifade eden Ümit Özat, “Giresunspor önemli bir camia ama bir takım şeylerde ortak kararlar almazsak çok uzun süre duracağımızı düşünmüyorum. Çünkü ben buraya başarılı olmak için geldim. Başarının adı nedir? Bana göre bu sene ligde kalmaktır. Sakat oyuncular alınmış, bu kadar uzun süre oynamayan oyuncular alınmış artık bizim nokta atış yapmamız lazım” dedi.

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