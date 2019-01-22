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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.01.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Ümit Özat: "Aykut Demir A Milli Takım seviyesinde oyuncu"

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Ümit Özat: "Aykut Demir A Milli Takım seviyesinde oyuncu"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Bir kanat, bir forvet alırsak, play-off etabını zorlarız diye düşünüyorum." dedi.

Ümit Özat, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maratonda olduklarını söyledi.

Takımdaki sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını dile getiren Özat, Giresunspor'u bir an önce daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceklerini kaydetti.

Özat, kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönen oyunculara değinerek, "Ben her futbolcuyu aramızda görmek isterim. Çünkü futbolcu almak kolay değil. Kulüplerimizin durumları belli. Neticede Giresunspor'un altın madeni yok.  Elimizdekilerden en iyi verimi almak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönen Aykut Demir ile konuşma yaptığını aktaran Özat, şöyle devam etti:

"Aykut ile ilk konuştuğumda ona çok kızdım, hatta elimde imkan olsa çok daha farklı tepki verebileceğimi kendisine söyledim. Bu ligde oynadığına bakmayın. Aykut, A Milli Takım seviyesinde bir oyuncu. Bugün hala oralarda oynayanlardan bile yetenekli. Dolayısıyla sorunu kendisinde araması gerektiğini söyledim. Çünkü ona çok inanıyorum, güveniyorum. Aykut'la ilgili insanlar mutlaka bir şeyler konuşuyorlar. İnsanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Aykut, Türk futbolunun bir değeridir, Giresunspor'un da takım kaptanıdır."

Ümit Özat, mevcut kadroyla en iyiyi yapmaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Bir kanat, bir forvet alırsak, play-off etabını zorlarız diye düşünüyorum. Transfer yapamasak da Adama Ba'nın, Aykut'un ve yeni gelen oyuncuların hazır olma sürelerini göz önüne alırsak, yukarılara çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ancak çok yukarıların, dediğim yerlerin olabileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Özat, "Sezona çok kötü ve şanssız başlayan ama bu ligin bence en iyi takımından birisiyle oynayacağız. Bulunduğu yer bence daha da yukarda olmalıydı. Zor bir maç olacak." şeklinde konuştu.

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