Ümit Davala'dan flaş hareket! Falcao'yu takipten çıkardı, sonra ise...
Galatasaray'da yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, Radamel Falcao'yu takip etmeyi bıraktı. Ancak Davala daha sonra Kolombiyalı futbolcuyu yeniden takip listesine aldı.
Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala, geçtiğimiz gün transferi gündemde olan Radamel Falcao'yu takip etmeyi başlamıştı.
Davala'nın bu hareketi taraftarı heyecanlandırmıştı. Ancak bugün Davala'nın Falcao'yu Instagram'da takipten çıktığı görüldü.
Bu gelişme sarı kırmızılı taraftarlar transfer konusunda endişeye sevk etti.
YENİDEN TAKİP ETTİ
Ümit Davala daha sonra Falcao'yu yeniden takibe aldı.
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