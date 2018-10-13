Uluslar Ligi'nde Rusya deplasmanındayız! iddaa'da en popüler...
Açılışı Rusya yenilgisiyle yapmıştık ama İsveç'i yenip gruptaki iddiamızı devam ettirdik. Soçi'den son haberlere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...
- Teknik patron Cherchesov, kalede Guilherme'nin olacağını söyledi.
- Basın toplantısına beraber çıktığı Dzhikiya'nın da Neustadter ile stoper ikilisini oluşturması bekleniyor.
- Kokorin ve Mamaev'in hapis şokuyla karşı karşıya olan Rusya, geçtiğimiz ay da Cheryshev'in doping soruşturmasıyla sarsılmıştı, oradan bir sonuç çıkmadı...
- Dünya Kupası'nın yıldızlarından Golovin iyileşti, Dzyuba'ya orta sahadan destek verecek.
- Bosna Hersek maçına Enes Ünal ilk 11'de başlamış, sonradan Cenk Tosun oyuna dahil olmuştu. Bu sefer Cenk Tosun'un ilk 11'de başlaması sürpriz olmaz.
- Mehmet Topal'ın yokluğunda 'Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu' orta sahası ve önlerinde 'Cengiz, Oğuzhan, Hakan' üçlüsüyle maça çıkmamız bekleniyor.
- İsveç maçında kalede gördüğümüzde yadırgadığımız Sinan Bolat, Bosna Hersek maçının en iyilerindendi...
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