Uluslar A Ligi 4. Grup'ta DEV MAÇ, TEK MAÇ! En popüler iddaa...
Günün maçında Hırvatistan'ın konuğu İngiltere... Rijeka'da oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ! İşte detaylar...
- Teknik patron Zlatko Dalic, İngiltere karşısında sahaya çıkacak ilk 11'i açıkladı.
- Subasic milli takımı bıraktı, Kalinic sakat. Kalede Livakovic olacak. Fenerbahçe'ye karşı Dinamo Zagreb'in kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.
- Sağ bek Vrsaljko, sol bekte ilk sıralarda yazılabilecek Barisic ve Strinic de sakat. Sağda Jedvaj, solda ise Pivaric oynayacak.
- Stoper ikilisi 'Lovren, Vida' önlerinde 'Rakitic, Kovacic, Modric' üçlüsü, hücumda ise 'Kramaric, Perisic, Rebic' başlayacak. Mandzukic de milli takımı bıraktığını açıkladı.
İngiltere
- Fulham'ın 1 numarası Betinelli, Brighton'ın stoperi Leiws Dunk, Leicester'ın 20+ milyon Euro saydığı Maddison, Derby'nin genç yeteneği Mason Mount ve Bundesliga'da Dortmund formasıyla fırtınalar estiren 2000 doğumlu Jadon Sancho - kadrodaki yeni isimler.
- Menajer Gareth Southgate, "Rijeka'da deneme yapmayacağız. Kazanmak için sahada olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanacak kadroyu seçtiğimi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
- Muhtemel 11: Pickford; Gomez, Stones, Maguire; Trippier, Winks, Henderson, Barkley, Chilwell; Kane, Sterling
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