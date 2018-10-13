Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Portekiz'in gölgesinde iki takım! iddaa'nın favorisi...
İlk iki maçlar sonunda 6 puanla zirveye ambargo koyan Portekiz'in gölgesinde kalan Polonya ve İtalya, Chorzow'da kozlarını paylaşacak.
- Orta sahadan Mateusz Klich sarı kart cezalısı, tecrübeli Blaszczykowski'nin İtalya'ya karşı ilk 11'de olması bekleniyor.
- Bartosz Bereszynski'nin de hafif bir sakatlığı var, Tomasz Kedziora'nın yerini alması şaşırtıcı olmaz.
- 100. milli maçını gol atamadan geçen Robert Lewandowski, Chorzow'da takımın bir kez daha en büyük silahı olacak.
İtalya
- Simone Zaza ve Patrick Cutrone'nin sakatlığına rağmen Mario Balotelli ile Andrea Belotti'yi aday kadroya çağırmayan Roberto Mancini, 'Bernardeschi, Insigne, Immobile' hücum hattıyla maça başlayabilir.
- Chelsea orta sahasını bir maestro gibi yöneten Jorginho, İtalya milli takımında da aynı görevi üstlenmeye devam edecek.
- Bologna'da Zielinski ile Polonya 1-0 öne geçmiş, Jorginho 1 puanı penaltıdan bulduğu golle kurtarmıştı.
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