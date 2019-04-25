ULEB'den Eurolegue tepkisi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriULEB'den Eurolegue tepkisi!
GeriBasketbol ULEB'den Eurolegue tepkisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
25.04.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

ULEB'den Eurolegue tepkisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ULEB'den Eurolegue tepkisi!

ULEB ve Avrupa yerel ligleri, 18 takıma yükselen THY Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonu takvimine karşı olduklarını duyurdu.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ve Avrupa yerel ligleri, 18 takıma yükselen THY Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonu takvimine karşı olduklarını duyurdu.

Taraflardan yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi'nin, normal sezonun daha erken başlaması, daha geç sona ermesi ve Dörtlü Final'in önceki yıllara göre bir hafta ertelenmesi dahil olmak üzere takvimde yaptığı değişiklikler, yerel liglerin 2019-2020 sezonunu programlamasını oldukça zorlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.
ULEB ve Avrupa yerel liglerinin açıklamasında, 2019-2020 sezonu için takım sayısını 16'dan 18'e yükselten THY Avrupa Ligi'nin, takvimde yapılan değişiklikleri kendilerine 8 Nisan'da haber verdiği vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA), 19 Aralık 2018'de, önceki yıllarda olduğu gibi tüm üyelere kendi yerel liglerini planlamaları amacı ile 2019-2020 THY Avrupa Ligi sezonu taslak takvimini gönderdi. 13 Mart 2019'da ECA, Barcelona'daki ofisinde toplantı yapmak için tüm hissedar liglerini davet etti.

Bu toplantıda ULEB ve üye ligleri, olumlu bir şekilde iş birliği yapabilmek için ECA'dan daha iyi iletişim kurulması ve şeffaf olunması talebinde bulundu. Toplantıda, nihai takvimin 3 Nisan 2019'da ECA Kurulu tarafından onaylanması gerektiğine dair verilen bilgi dışında somut bir potansiyel takvim değişikliğinden bahsedilmedi. Bu toplantıdan sonra takvimde yapılan önemli değişikliklerle ilgili ULEB'e veya üye liglerine hiçbir şekilde danışılmadı."

Yerel liglerin çoğunun, gelecek sezona ait takviminin belirlendiği hatırlatılarak, "ULEB'in inancı, yerel basketbol, Avrupa basketbolu ve milli takım basketbolu olmak üzere hepsinin yer bulduğu entegre, dengeli bir modelin kullanılabileceği yönündedir. ULEB, basketbolun iyiliği için, açık erişimli piramit yapısına sahip olan ve sportif değerlere dayanan Avrupa spor modelinin temel değerlerine inanmaktadır. ULEB ve üyeleri, ECA ile ortaklarından, Avrupa basketboluna etki edecek, özellikle de ulusal ligleri ilgilendiren kararları alırken kendilerine danışılmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

ULEBden Eurolegue tepkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

ULEB'den Eurolegue tepkisi!

Adanaspor’da grip salgını! 3 oyuncu...

İpek Soylu’dan Wings for Life World Run’a destek

Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın iddaa oranı...