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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
25.04.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Clippers pes etmedi, seriyi 6'ncı maça taşıdı!

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Clippers pes etmedi, seriyi 6'ncı maça taşıdı!

Los Angeles Clippers, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 129-121 mağlup etti ve Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde ikinci galibiyetini alarak durumu 3-2'ye getirdi.

Los Angeles Clippers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 129-121 mağlup etti ve serideki ikinci galibiyetini alarak durumu 3-2'ye getirdi.

Clippers'ta Lou Williams 33 sayı, 10 asist, Danilo Gallinari 26 sayı, 7 ribaunt, Montrezl Harrell 24 sayı, 5 ribaunt, Patrick Beverley 17 sayı, 14 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kıran Kevin Durant'in 45 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 24, Klay Thompson 22 sayı attı.

Serinin 6. maçı, Clippers'ın ev sahipliğinde oynanacak ve tur atlayan taraf, konferans yarı finalinde Houston Rockets'ın rakibi olacak.

ROCKETS SERİYİ BİTİRDİ!

Rockets, Utah Jazz'ı konuk ettiği Batı Konferansı play-off ilk tur 5. karşılaşmasından 100-93 galip ayrıldı ve seriyi 4-1 üstünlükle tamamladı.

Rockets'ın yıldızı James Harden, 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 blok, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Clint Capela 16 sayı, 10 ribaunt ve Chris Paul 15 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

Konuk takımda Royce O'Neale 18 sayı, 5 ribaunt, Ricky Rubio 17 sayı, 11 asist, Jae Crowder 15 sayı, 10 ribauntla oynadı.

NBA play-off'larına San Antonio Spurs-Denver Nuggets (2-3) maçıyla devam edilecek.

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Clippers pes etmedi, seriyi 6ncı maça taşıdı

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