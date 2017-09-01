Ukrayna'da zafer peşindeyiz! Milliler...

Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, İspanya Futbol Federasyonundan hakem David Fernandez Borbalan düdük çalacak.

Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 6 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 11 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın önünde averajla 3. sırada yer alıyor.

Gruptaki diğer maçlarda ise yarın saat 19.00'da Finlandiya-İzlanda ve TSİ 21.45'te Hırvatistan-Kosova karşılaşmaları oynanacak.