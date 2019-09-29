Uğurcan Çakır kariyerinin ikinci asistini yaptı
TFF Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında karşılaştığı maçta Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken, bordo mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır 4. goldeki katkısıyla öne çıktı.
Trabzonspor'un başarılı genç kalecisi Uğurcan Çakır, takımın 4. golünü atan Anthony Nwakaeme'nin asistini yaptı.
Başarılı kaleci bu asistle kariyerindeki ikinci asiste imza atmış oldu. Uğurcan ilk asistini 2017-2018 sezonunda Ünal Karaman'in yönettiği Karabükspor'a karşı oynayan maçta Yusuf Yazıcı'nın gol pasını vererek yapmıştı.
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