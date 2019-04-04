Uğurcan Çakır: 'Celta Vigo beni istiyor'
Onur Kıvrak’ın gönderilmesinin ardından Trabzonspor kalesini kapan ve bir daha bırakmayan Uğurcan Çakır flaş açıklamalar yaptı.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; hedefinin uzun yıllar Trabzonspor’a hizmet etmek olduğunu dile getiren Uğurcan, şunları söyledi:
“Daha önce de söyledim, tekrarlıyorum: Tıpkı Onur ağabey gibi Türkiye’de Trabzonspor dışında başka bir takımın formasını giymek istemiyorum. Elbette Avrupa farklı. Takip edildiğimi biliyorum.
Celta Vigo'dan teklif geldi
Geçtiğimiz günlerde menajerim Engin Kırkpınar, benim için İspanya’dan teklif aldığını belirterek, "Celta Vigo kulübünün beni istediğini bildirdi. Ancak bu konuda karar elbette kulübün. Yönetim uygun bulur ve ‘git’ derse Avrupa’dan gelecek teklifleri değerlendiririz. Şu anda tek düşüncem Antalyaspor karşılaşması. Kazanmamız gereken bir maç. Çünkü 3 puan alırsak Avrupa kapıları bize ardına kadar açılacak.”
Sezon başında Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
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