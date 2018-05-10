Uğur Meleke'den finale iddaa'lı bakış! Akhisar, 4 büyuklere ters...
Spor yazarımız Uğur Meleke, Nesine.com kullanıcıları için, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını yorumladı. İşte öne çıkardığı iddaa tercihleri!
- Akhisar, 4 büyüklere ters gelen bir stile sahip.
- Fenerbahçe'yi her 2 maçta yendiler. Trabzon'a 6 attılar. Telekom Stadı'nda 2 maçta da 2-0'ı buldular.
- Sanırım hiçbir büyük takımın karşılaşmak istemeyeceği türden bir kontratak takımı. Ama Seleznyov çok büyük eksiklik. Bu oyunun anahtarı.
- Üstelik takımda aynı işleri de yapan bir alternatifi yok. Bence Larsson ve Muğdat'lı bir ileri uçla geniş alan arayacaklar.
- Ama Fenerbahçe de kolay geniş alan veren bir takım değil. Dirar da dönerse ideal 11'leriyle sahada olacaklar.
- Diyarbakır da onlara Kadıköy'den daha fazla ev olacak sanırım.
- Tahminim karşılıklı gollerin olacağı, Fenerbahçe'nin ufak bir adım öne çıktığı yönünde.
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