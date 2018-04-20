Uğur Meleke iddaa'da günün maçını değerlendirdi! Başakşehir'de...
Spor yazarımız Uğur Meleke, Süper Lig'de günün maçını Nesine.com'da değerlendirdi, iddaa tercihini paylaştı.
Kayserispor da aynen Malatya ve Göztepe gibi belli bir puanı yakaladıktan sonra istikrar yitirenlerdendi ama geçen hafta Gençlerbirliği önünde tekrar hayata döndüler.
Sumudica, Umut, Espinoza, Şamil, Erkan, Levent gibi oyuncularını kulübede oturttu; özellikle Boldrin ve William’la ekstra bir sinerji yarattı. Muhtemelen Başakşehir önünde de bu sinerjiden faydalanmaya çalışacak.
Başakşehir, sezonun kırılma maçlarından birinde Galatasaray’a karşı varlık gösteremedi ama hâlâ hiç de az olmayan bir şampiyonluk şansları var.
Mossoro sakatlıktan döndü, 11’e de dönebilir. Gollü, eğlenceli bir maç bekliyorum Başakşehir’de.
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