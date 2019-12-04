Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ufuk Sarıca ile EuroBasket 2021'in sonuna dek sözleşme uzatıldığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu.
Hidayet Türkoğlu, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde 2021 yılının sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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