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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
04.12.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi!

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NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi!

San Antonio Spurs, sahasında karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 135-133'lük skorla mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti.

Spurs'te Lonnie Walker 28 sayı, 4 ribaund ve Bryn Forbes 25 sayı, 4 asist ve DeMar DeRozan 23 sayı, 9 asistle mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu.

Bu sezonki 7. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 50 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ve Russell Westbrook'un 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double performansı yetmedi.

Cedi Osman'lı Cleveland sahasında Detroit'e mağlup

Detroit Pistons, deplasmanda karşılaştığı Clevelans Cavaliers'ı 127-94 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Detroit'te Blake Griffin 24 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 17 sayı, 14 ribaund ile oynadı.

Ligdeki 15. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 25 dakika süre aldığı maçta 10 sayı üretirken, Colin Sexton 22 sayı, 4 ribaund ve Tristan Thompson 10 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.

Doncic'ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt

Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans deplasmanından Sloven oyun kurucusu Luka Doncic'in üstün performansı sayesinde 118-97 galip ayrıldı.

20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.

Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans'ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Orlando Magic: 120-127
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 94-127
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 97-118
Toronto Raptors-Miami Heat: 110-121 (uzatmada)
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 135-133 (uzatmada)
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 96-105
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 117-97

NBAde gecenin sonuçları | Hardenın 50 sayısı Houstona yetmedi

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