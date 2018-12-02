UEFA'dan yeni turnuva geliyor!
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi organizasyonları düzenleyen UEFA, kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleme kararı aldı! Kulüpler düzeyinde UEFA'nın 3. turnuvası olacak organizasyon 2021 yılında yürürlüğe girecek.
UEFA Avrupa Ligi 2 (UEL2) olarak lanse edilen turnuva, UEFA Avrupa Ligi'nin bir alt katmanı mantığı ile iş görecek.
Yeni turnuva ile ilgili UEFA'nın resmi sitesinden yayınlanan detaylar ise şu şekilde:
-Turnuva'da 32 takım olacak. Her grupta 4'er takım bulunacak. Grup aşamasının ardından son 16, turu, çeyrek final, yarı final ve final etapları olacak.
-15 maç haftasında tam 141 müsabaka oynanacak.
-Turnuvayı kazanan takım, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak.
-Maçlar perşembe günü oynanacak.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni turnuva üzerine şu ifadeleri kullandı: "Yeni UEFA kulüp turnuvası, şimdiye kadarki en kapsamlı turnuva olacak. Kulüpler daha çok maç yapacak, daha fazla ülkenin takımı burada boy gösterecek.
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