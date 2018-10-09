UEFA’dan Alper Ulusoy ve Ali Saygın Ögel’e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ile Süper Lig yardımcı kakemlerinden Ali Saygın Ögel, U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12’nci Grup müsabakalarında görev yapacak.
10-16 2018 Ekim tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenecek, İspanya, Belarus, Andorra ve İsviçre takımlarının katılacağı, U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12’nci Grup müsabakalarında Alper Ulusoy ve Ali Saygın Önel görev yapacak.
Ulusoy, 10 Ekim Çarşamba günü oynanacak Belarus-İsviçre müsabakasında dördüncü hakem, 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak İspanya - Belarus ve 16 Ekim Salı günü oynanacak Andorra - Belarus müsabakalarında hakem; Ali Saygın Ögel ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle