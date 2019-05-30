UEFA'da ikinci Hasan Şaş vakası! Azpilicueta...
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın şampiyonluk kutlamalarında kupayı düşürme görüntüleri tazeliğini korurken, Chelsea ile Arsenal arasında dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde de benzer görüntüler oluştu...
Spor Arena | Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Hasan Şaş, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan kupa bir anda ellerinin arasından kayıvermişti.
Şaş ani refleks ile kupayı tekrar kavrayıp tutmayı başardı. Bu görüntüler sıcaklığını korurken UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile Arsenal'i karşı karşıya getiren maçın kupa töreninde de benzer bir olay yaşandı.
Kaptanlar Azpilicueta ve Gary Cahill, UEFA Başkanı Ceferin'den kupayı teslim alarak birlikte havaya kaldırdırlar. Sonrasında Azpilicueta kupayı kavrama konusunda ufak bir sıkıntı yaşadı.
Bu anlar kameralara böyle takıldı. İşte 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin kupayı kaldırdığı o an...
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