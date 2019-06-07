UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adÄ± Portekiz-Hollanda
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Ä°ngiltere'yi normal sÃ¼resi 1-1 biten maÃ§Ä±n uzatma devrelerinde 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu.Â
Portekiz'in Guimaraes kentindeki Afonso Henriques StadÄ±'nda oynanan yarÄ± final maÃ§Ä±nda Hollanda ile Ä°ngiltere karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
Ä°ngiltere, 32. dakikada Marcus Rashford'Ä±n penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â
Matthijs de Ligt'in 73. dakikada kaydettiÄŸi golle rakibine cevap veren Hollanda, durumu 1-1 yaptÄ± ve mÃ¼cadelenin 90 dakikalÄ±k normal sÃ¼resi bu skorla sona erdi.Â
Uzatma devrelerinde golleri bulan taraf Hollanda oldu. Kyle Walker'Ä±n 97. dakikada kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakalayan Hollanda, 114. dakikada Quincy Promes'in bulduÄŸu golle karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ± ve finale Ã§Ä±ktÄ±.Â
Ligde Portekiz ile Hollanda arasÄ±ndaki final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 9 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak. Kazanan taraf, ilk kez dÃ¼zenlenen UEFA Uluslar Ligi'nin ÅŸampiyonu olacak. A Ligi gruplarÄ±nÄ± lider bitiren 4 milli takÄ±mÄ±n mÃ¼cadele ettiÄŸi UEFA Uluslar Ligi finallerinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä± ise aynÄ± gÃ¼n Ä°sviÃ§re ile Ä°ngiltere arasÄ±nda yapÄ±lacak.Â
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