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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
07.06.2019 - 01:09, Son GÃ¼ncelleme:

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adÄ± Portekiz-Hollanda

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UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adÄ± Portekiz-Hollanda

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Ä°ngiltere'yi normal sÃ¼resi 1-1 biten maÃ§Ä±n uzatma devrelerinde 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu.Â

Portekiz'in Guimaraes kentindeki Afonso Henriques StadÄ±'nda oynanan yarÄ± final maÃ§Ä±nda Hollanda ile Ä°ngiltere karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

Ä°ngiltere, 32. dakikada Marcus Rashford'Ä±n penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â 

Matthijs de Ligt'in 73. dakikada kaydettiÄŸi golle rakibine cevap veren Hollanda, durumu 1-1 yaptÄ± ve mÃ¼cadelenin 90 dakikalÄ±k normal sÃ¼resi bu skorla sona erdi.Â 

Uzatma devrelerinde golleri bulan taraf Hollanda oldu. Kyle Walker'Ä±n 97. dakikada kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakalayan Hollanda, 114. dakikada Quincy Promes'in bulduÄŸu golle karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ± ve finale Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Ligde Portekiz ile Hollanda arasÄ±ndaki final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 9 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak. Kazanan taraf, ilk kez dÃ¼zenlenen UEFA Uluslar Ligi'nin ÅŸampiyonu olacak. A Ligi gruplarÄ±nÄ± lider bitiren 4 milli takÄ±mÄ±n mÃ¼cadele ettiÄŸi UEFA Uluslar Ligi finallerinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä± ise aynÄ± gÃ¼n Ä°sviÃ§re ile Ä°ngiltere arasÄ±nda yapÄ±lacak.Â 

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