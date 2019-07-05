Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı
UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.
UEFA, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu da gelişmeyi doğruladı.
Ağaoğlu açıklamasında, "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.
Bordo mavililer, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.
Trabzonspor'un UEFA kararı sonrası paylaşımı:
We are coming 😎 🔴🔵 @EuropaLeague pic.twitter.com/5GNscXYMNM— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 5 Temmuz 2019
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