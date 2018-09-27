UEFA tarihi bir fırsat kaçırdı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
27.09.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

UEFA tarihi bir fırsat kaçırdı

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UEFA tarihi bir fırsat kaçırdı
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen UEFA EURO 2024 oylamasında Türkiye’yi, TFF Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığındaki heyet temsil etti.

Hürriyet yazarları UEFA'nın EURO 2024 kararını yorumladı.

Rüştü Reçber: Siyaset Avrupa'da sporun içinde

Statlar ve tesisler bakımından Avrupa’nın en iyisi olsak da, EURO 2024 için gerekli ülke şartlarını hazır edeceğimizin garantisini versek de, ülke olarak hazır olduğumuzu ne kadar anlatsak da, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yöneticileri açık bir şekilde “Şampiyona için her türlü ortamı hazırlayacağız” dese de, siyasetin Avrupa’da sporun içinde olduğunu dün alınan kararla gördük. Üzgünüz ama biz kaybetmedik çünkü kaybedecek hiçbir şey yapmadık. Tam tersi, başta devletin bütün kademeleri, TFF yöneticileri ve spor kamuoyu ellerinden geleni yaptı. Hepsinin ellerine, yüreklerine, ağızlarına sağlık.

Uğur Meleke: Oylama sistemi acilen değişmeli

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı 1988’de düzenledi, harika da organize ettiler. Dünya Kupası’nı ve Yaz Olimpiyatları’nı da öyle. Ben de Almanya’da buyük turnuva tecrübesi yaşadım ve harikaydı gerçekten. Ancak burada mesele zaten Almanya ve Türkiye’den hangisinin daha iyi organizasyon yapacağı değildi. Mesele bu oyuna yeni ve heyecanlı oyuncular katıp katmama arzusunun olup olmadığıydı. Maalesef katmak istemediler. Bu oylama sisteminin acilen değişmesi gerek. Bu denli kritik bir seçim 15-20 seçkinin uhdesinde olmamalı.

Kenan Başaran: Futbol her turnuvada yeni bir coğrafyaya açılmalı

Ben bu işe yol, otel, stat perspektifinden bakmıyorum. Temel kriter buysa zaten alt yapısı eksik olanı daha en başta elersiniz. Ben futbolun her turnuvada yeni bir coğrafya ve kültüre açılması gerektiğine inanıyorum. Futbol, geliştirmenin de bir aracı olmalı ve işte tam da bu yüzden 2024 Türkiye’ye verilmeliydi. Güney Afrika’nın kriterleri çok mu uygundu da 2010 Dünya Kupası’nı aldı? Ama iyi ki aldı çünkü Afrika çok şey kazandı. Bu işe hep UEFA’nın kazancıyla bakılmamalı. Ülkemiz ile Avrupa arasında zedelenen köprülerin onarılması adına da büyük bir fırsat kaçtı. Almanya, organizasyonu iyi yapar ama bana yeni bir heyecan; futbol kültürü namına yeni bir pencere açmayacak. Kararda Almanya’nın futboldaki gücü ve sponsorların da etkisi olduğunu düşünüyorum.

UEFA 12. KEZ ALMANYA DEDİ

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Almanya’ya vererek yine ilginç bir karara imza attı. UEFA, bu kararıyla tarihinde 12. kez önemli bir organizasyonun ev sahipliği için tercihini bu ülkeden kullanmış oldu. UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ise 2. kez Almanya’ya verdi. ·

· 1958-59 Şampiyonlar Ligi finali
· 1978-79 Şampiyonlar Ligi finali
· 1987-88 Şampiyonlar Ligi finali
· 1988 Avrupa Şampiyonası
· 1992-93 Şampiyonlar Ligi finali
· 1996-97 Şampiyonlar Ligi finali
· 2000-01 UEFA Kupası finali
· 2003-04 Şampiyonlar Ligi finali
· 2009-10 UEFA Kupası finali
· 2011-12 Şampiyonlar Ligi finali
· 2014-15 Şampiyonlar Ligi finali
· 2024 Avrupa Şampiyonası

 

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